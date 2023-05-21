"Ролан Гаррос" намекнул на титул Елене Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 19:15
©instagram.com/lenarybakina

Официальный аккаунт "Ролан Гаррос" в Twitter отметил успех казахстанки Елены Рыбакиной на турнире в WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира Рыбакина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, обыграла Калинину (47-е место в рейтинге WTA). Украинка снялась с игры из-за травмы левого бедра при счете 6:4, 1:0 в пользу казахстанки.

"Все дороги ведут к титулу", - гласит подпись к публикации.

Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне после Индиан-Уэллса. Теперь она поднимется на рекордное для себя четвертое место в рейтинге.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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