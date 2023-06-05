"Ролан Гаррос" лишил премиальных японскую теннисистку из-за скандала с болгерл

Судейский корпус турнира "Ролан Гаррос" подтвердил, что японская теннисистка Мия Като была лишена всех рейтинговых очков и призовых за свое выступление в парном разряде турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это стало следствием резонансного инцидента, участницей которого она стала в матче 1/8 финала парного разряда.

Напомним, по ходу второго сета японка случайно попала мячом в болгерл, из-за чего девочка заплакала. Судья изначально хотела вынести Като предупреждение, однако ее соперницы по встрече - чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации японки.