"Ролан Гаррос" лишил премиальных японскую теннисистку из-за скандала с болгерл

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 22:59
©Кадр из видео

Судейский корпус турнира "Ролан Гаррос" подтвердил, что японская теннисистка Мия Като была лишена всех рейтинговых очков и призовых за свое выступление в парном разряде турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это стало следствием резонансного инцидента, участницей которого она стала в матче 1/8 финала парного разряда.

Напомним, по ходу второго сета японка случайно попала мячом в болгерл, из-за чего девочка заплакала. Судья изначально хотела вынести Като предупреждение, однако ее соперницы по встрече - чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации японки.

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Метки:
Ролан Гаррос WTA

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