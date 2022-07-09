"Рождение чемпиона". На "Уимблдоне" отметили сенсацию от Рыбакиной

Организаторы "Уимблдона" обратились к казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной после сенсационной победы в финале женского разряда, передает корреспондент Vesti.kz.
23-летняя казахстанка обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а затем высказалась о победном матче.
"Елена Рыбакина на высоте ✨ В свой столетний юбилей Центральный корт венчает нового чемпиона в женском одиночном разряде", - написали организаторы турнира.
Рыбакину поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также стали известны призовые, которые получит казахстанка. Представлены лучшие моменты финального матча.
История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
Elena Rybakina rises to the occasion ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022
In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Wabfr0GTdS
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