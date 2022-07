"Рождение чемпиона". На "Уимблдоне" отметили сенсацию от Рыбакиной

Организаторы "Уимблдона" обратились к казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной после сенсационной победы в финале женского разряда, передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя казахстанка обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, а затем высказалась о победном матче.

"Елена Рыбакина на высоте ✨ В свой столетний юбилей Центральный корт венчает нового чемпиона в женском одиночном разряде", - написали организаторы турнира.

Рыбакину поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также стали известны призовые, которые получит казахстанка. Представлены лучшие моменты финального матча.

История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"

Elena Rybakina rises to the occasion ✨



In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies’ Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Wabfr0GTdS