Решающий матч Рыбакиной отнесли к курьезам Ролан Гаррос

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:36
©ktf.kz

Чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала победу Иги Швентек над Ясмин Паолини в финале Ролан Гаррос-2024, передают Vesti.kz.

Теннисистка из Польши победила со счетом 6:2, 6:1.

"Финал получился случайным. Можно было предвидеть, что не будет никакой борьбы и что интересная игра нас не ждет. Потому что разница в классе между Швентек и Паолини очень высока. Безусловно, были теннисистки, которые могли составить конкуренцию Иге в финале. Было несколько курьезных случаев. Во-первых, это то, что Рыбакина проиграла Паолини. Я не знаю, что было с Рыбакиной. Она вообще не попадала в корт в том матче. Мирра Андреева сыграла великолепно против Арины Соболенко. Вокруг Мирры начался такой шум, и все считали, что она стопроцентная финалистка. Но она потеряла всю игру. Видимо, это было нервное состояние, которое не дает ей возможности раскрыться", - сказала Дмитриева "СЭ".

23-летняя Швентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету четыре трофея "мэйджора" в Париже. Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов на турнирах "Большого шлема".

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис Ролан Гаррос

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:13
WTA
Лидер сборной Казахстана выиграла седьмой трофей в карьере
Сегодня , 11:56
WTA
В федерации тенниса рассказали, поедет ли Путинцева на Олимпиаду
Сегодня , 09:36
WTA
Решающий матч Рыбакиной отнесли к курьезам Ролан Гаррос
Вчера , 21:36
WTA
Сенсация отменилась в матче Зарины Диас на турнире в Англии
Вчера , 20:10
WTA
Вендеттой за Рыбакину закончился Ролан Гаррос
7 июня, 16:15
WTA
Уимблдон и Олимпиада? Что нужно знать о планах Рыбакиной после Ролан Гаррос
6 июня, 21:55
WTA
Определилась вторая финалистка Ролан Гаррос
6 июня, 20:10
WTA
В матче лучших теннисисток мира определилась первая финалистка Ролан Гаррос
6 июня, 16:48
WTA
Арина Соболенко назвала причину сенсации на Ролан Гаррос
6 июня, 13:20
WTA
Найдено объяснение сенсации от Рыбакиной на Ролан Гаррос
© 2008 - 2024 ТОО «EML»