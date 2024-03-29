Редчайшее событие произошло в матче Елены Рыбакиной

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Сегодня 01:46
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) впервые за долгое время проиграла сет "баранкой". В полуфинальном матче крупного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США) она не взяла ни одного гейма во втором сете у Виктории Азаренко (№32), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Если первый сет остался за Рыбакиной со счетом 6:4, то во второй партии произошло что-то невообразимое - Азаренко перевернула ход встречи и перевела дело в решающий сет, выиграв со счетом 6:0.

Всего в седьмой раз в карьере Рыбакина проиграла сет "баранкой" в официальных одиночных матчах. Последний раз такое происходило в августе 2022-го на турнире Сан-Хосе (Калифорния, США), когда казахстанка проиграла россиянке Дарье Касаткиной - 6:1, 2:6, 0:6.

Также Елена проигрывала сеты без выигранных геймов в 2021-м против Марии Лурдес Карле, в 2019-м против Ребекки Петерсон, Бернарды Перы и Барборы Стрыцовой, а также в 2017-м против Полины Моновой. Все шесть предыдущих встреч, в которых Рыбакиной вешали "баранку", она проигрывала.

Напомним, что в прошлом году Рыбакина добралась до финала турнира в Майами. По итогам соревнований она точно останется четвертой ракеткой планеты.

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