Разгромом завершился матч казахстанской теннисистки на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 22:24
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Сегодня, 1 июня, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч первого круга в женской паре "Ролан Гаррос". Вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой она сыграла с китайско-тайваньским дуэтом Ван Синьюй и Се Шувэй, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу китайско-тайваньской пары. Игра длилась 1 час и 8 минут. В ее ходе казахстанско-российский дуэт сделал 1 эйс и совершил 2 двойные ошибки. Соперницы сделали 1 подачу навылет при 3 двойных ошибках.

Во втором круге Ван Синьюй и Се Шувэй сыграют против француженки Кристины Младенович и китаянки Чжан Шуай.

Напомним, что Путинцева уже успела провести две игры в одиночном разряде и пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Метки:
Путинцева Юлия Ролан Гаррос

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