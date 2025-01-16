Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№7) победила в матче второго круга Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

Соперницей казахстанки была американка Ива Йович (№191). В первом сете Рыбакина без проблем забрала свое - 6:0.

Впрочем, во втором сете Йович оказала сопротивление топовой сопернице, поведя со счетом 3:1. Впрочем, Рыбакина сумела исправить ситуацию - 6:3. Матч продлился один час и 19 минут.

В третьем круге соперницей Рыбакиной будет украинка Даяна Ястемская (№33).

Напомним, в первом круге Рыбакина обыграла 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс.

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.