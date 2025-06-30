Разгромом за 44 минуты завершился матч Путинцевой на Уимблдоне

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№33) потерпела поражение на старте Уимблдона - 2025, сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга она встречалась с американкой Амандой Анисимовой (№12). Встреча завершилась победой теннисистки из США с разгромным счетом - 6:0, 6:0. Встреча продлилась 44 минуты.

В следующем круге соперницей Анисимовой будет мексиканка Рената Сарасуа (№71), которая стартовала с победы над бельгийкой Яниной Викмайер (№764) - 6:0, 6:3.

Отметим, что завтра, 1 июля на Уимблдоне свое выступление начнет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11). Ее соперницей будет теннисистка из Армении Элина Аванесян (№49).

Напомним, что Рыбакина в 2022 году стала победительницей Уимблдона.



