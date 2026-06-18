Разгром 6:3, 6:2 определил следующую соперницу Рыбакиной на турнире в Берлине

Стала известна потенциальная соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№2 WTA) в четвертьфинале турнира категории WTA 500, который проходит в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал

Путёвку в следующий раунд соревнований завоевала украинка Элина Свитолина (№8 WTA). В матче 1/8 финала она не оставила шансов представительнице Германии Еве Лис (№80 WTA), одержав победу в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 10 минут, а Свитолина уверенно оформила выход в четвертьфинал турнира.

Рыбакина ещё не сыграла свой матч

Теперь украинская спортсменка ожидает соперницу по следующему раунду. Её определит встреча между Еленой Рыбакиной (№2 WTA) и представительницей Филиппин Александрой Эалой (№35 WTA).

Матч запланирован на 20:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Солидный призовой фонд турнира

Общий призовой фонд соревнований в Берлине составляет 1 206 446 долларов США, что эквивалентно примерно 590 миллионам тенге.

Победительница турнира получит 500 рейтинговых очков WTA и 161 310 евро призовых. Финалистке достанутся 325 очков мирового рейтинга и 99 565 евро.

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