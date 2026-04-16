Разгром за 59 минут произошёл на турнире с участием Рыбакиной

13-я ракетка мира из России Екатерина Александрова разгромно проиграла во втором круге турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

В матче за выход в четвертьфинал она уступила чешке Линде Носковой (№14) со счётом 1:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 59 минут. За это время Александрова сделала шесть эйсов и допустила шесть двойных ошибок, тогда как Носкова выполнила девять подач навылет при пяти двойных ошибках.

В следующем круге, 17 апреля, Носкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной (№17), которая в 1/8 финала обыграла немку Еву Лис (№78) - 6:1. 6:0.

Сегодня, 16 апреля, свой первый матч проведёт казахстанка Елена Рыбакина (№2). Она начнёт свой путь со второго круга и встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (№19). Начало игры - приблизительно в 20:00.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет около 1,21 миллиона долларов, что эквивалентно 571,95 миллиона тенге.