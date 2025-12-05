Не разглядели талант Рыбакиной: смена гражданства Потаповой снова подняла старый вопрос в России

Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила о смене спортивного гражданства, сообщают Vesti.kz. С 2026 года она будет представлять Австрию.

Сайт "Чемпионат", разбирая, ситуацию напомнил, что в свое время Федерация тенниса России выбирала, кого спонсировать - Потапову или Елену Рыбакину, которая уже представляет Казахстан.

"Вопрос здесь в другом: именно в пользу Потаповой в своё время сделали выбор в российской теннисной федерации, когда нужно было принимать решение, кому больше помогать в финансовом плане и в кого вкладываться: в Анастасию или же в Елену Рыбакину.

Чем всё закончилось, мы видим: Рыбакина под флагом Казахстана входит в число лучших теннисисток планеты, недавно она в изумительном стиле выиграла Итоговый чемпионат, в то время как Потапова занимает 51-е место в мировом рейтинге, а теперь и вовсе решила выступать за Австрию.

И здесь к Шамилю Тарпищеву и ко всей федерации большой вопрос: как можно было не увидеть и не разобраться в перспективах двух теннисисток, не понять, что карьера Елены будет намного успешнее?"

Потапова - бывшая жена казахстанского теннисиста Александра Шевченко. Сейчас она встречается с Таллоном Грикспором (№25) из Нидерландов.