Путинцева вернулась после 0:6 и одержала важную победу

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№41) добыла победу в финальном раунде квалификации турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция). Соперницей второй ракетки страны была американка Эшлин Крюгер (№66), передают Vesti.kz.

Матч получился достаточно напряженным и все решилось в трех сетах. Путинцева одержала победу со счетом 6:1, 0:6, 6:3 за один час и 32 минуты.

Это был второй матч между 29-летней Путинцевой и 20-летней Крюгер. В счете личных встреч казахстанка уверенно лидирует - 2:0.

Теперь Юлия заполучила путевку в основную сетку турнира. Отметим, что соревнования в Страсбурге являются последними перед стартом Ролан Гаррос (Париж, Франция).