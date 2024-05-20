Теннисист из Казахстана установил рекорд в мировом рейтинге

Первая и вторая ракетки Казахстана узнали свои места в обновленном рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передают Vesti.kz.
Александр Бублик потерял две строчки и опустился на 19-е место. Александр Шевченко опустился с 60-й позиции на 61-ю.
В топ-3 лидеры те же: Новак Джокович (Сербия), Янник Синнер (Италия) и Карлос Алькарас (Испания).
Что касается лучшего казахстанского парника Александра Недовесова, то он улучшил свое положении на четыре строчки, поднявшись на 38-е место. Это его самая высокая позиция за карьеру в мировом рейтинге парного разряда.
Первое место делят испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос, а топ-3 парников замыкает австралиец Мэттью Эбден.
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