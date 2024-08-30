Путинцева узнала исход матча с пятой ракеткой мира на US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№32) сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (№5) в третьем круге US Open-2024 в Нью-Йорке, передают Vesti.kz.

Матч 1/16 финала состоится 31 августа. Сайт Sportskeeda назвал его победителя.

"В этом году Паолини находится в хорошей форме, выиграв 71% своих матчей, в то время как Путинцева - 68%. Обе теннисистки выступают в мэйн-туре и встречаются с соперницами хорошего уровня. Средний рейтинг соперниц Паолини составляет около 65, а Путинцевой - 75. Таким образом, в третьем раунде их прошлогодний опыт будет равномерно сочетаться.

Третий круг женского одиночного разряда на US Open обещает быть захватывающим, обе теннисистки докажут, что могут проходить дистанцию и работать под давлением. Паолини удалось взять 65% решающих сетов, а Путинцевой - 62%. Казахстанская теннисистка продемонстрировала лучшую психологическую устойчивость, реализовав 63% своих брейк-пойнтов против 52% у Паолини. Кроме того, она лучше справляется с брейк-пойнтами - 55%, а Паолини - 48%.

Прогноз: Паолини выиграет матч в трех сетах", - говорится в прогнозе.