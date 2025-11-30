Путинцева сыграла в парном разряде против команды Бублика на уникальном турнире

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№72 WTA) сыграла в парном разряде на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

В дуэте с Вероникой Кудерметовой (№30 WTA) в составе команды "Сфинксы" она противостояла россиянкам Диане Шнайдер (№21 WTA) и Анастасии Потаповой (№21 WTA) из команды "Львы".

Итоговый счёт — 3:3, 4:2, 5:2 в пользу дуэта Шнайдер/Потаповой. Общий результат турнира при этом остаётся в пользу "Сфинксов" — 105:100.

Таким образом, команда Путинцевой выиграла этот турнир. Также, в составе "Сфинксов" выступали Даниил Медведев (№13 ATP) и Карен Хачанов (№18 ATP) — (оба — Россия).

За "Львов" помимо Шнайдер и Потаповой выступил первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№11 ATP) и Таллон Грикспор (№25 ATP) из Нидерландов.