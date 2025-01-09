Путинцева сотворила сенсацию с рекордом

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.
В четвертьфинале она в упорной борьбе прошла 13-ю ракетку мира из России Диану Шнайдер в трех сетах - 7:6(7:3), 6:7(9:11), 6:4.
Теннисистки провели на корте 3 часа и 13 минут. В ходе игры казахстанка сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку, тогда как россиянка выполнила одну подачу навылет при пяти двойных ошибках.
За выход в финал Путинцева сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№7).