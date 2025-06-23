Путинцева оказалась в центре скандала и ответила сопернице

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№34) прокомментировала напряженный момент, произошедший после ее матча против гречанки Марии Саккари (№85) на турнире категории WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), передают Vesti.kz.

После окончания встречи первого круга, в которой вторая ракетка Казахстана уступила со счетом 5:7, 6:7 (6:8), теннисистки пожали друг другу руки. Однако после этого Саккари обратилась к Юлии с репликой, которая вызвала у той саркастичную реакцию: Путинцева с иронией поклонилась сопернице. Позже между ними состоялся короткий, но напряженный диалог на повышенных тонах.

На следующий день Путинцева отреагировала на ситуацию в социальных сетях:

"Кстати, не то чтобы мне было важно - я просто пожала ей руку, как и большинству женщин. Очевидно, это не соответствует "обязательному протоколу объятий", которому, похоже, следуют некоторые мужчины".

Также Юлия сделала репост видеоролика, в котором показаны различные рукопожатия Саккари с соперницами, при этом греческая теннисистка избегает зрительного контакта.

Следующей соперницей Саккари станет победительница матча Екатерина Александрова (№18, Россия) - Белинда Бенчич (№37, Швейцария).

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