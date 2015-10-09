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WTA
27 октября 11:11
 

Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира и вышла на Рыбакину на турнире в Токио

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Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира и вышла на Рыбакину на турнире в Токио Юлия Путинцева и Елена Рыбакина. Фото: Андрея Ударцева©

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

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Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

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На старте Toray Pan Pacific Open-2026 Путинцева, занимающая 67-е место в рейтинге WTA, встречалась с бывшей третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции (сейчас №30).

Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу казахстанской теннисистки. Таким образом, Путинцева сократила счёт в очном противостоянии до 2:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 26 минут. За это время Путинцева один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов. На счету Саккари нет подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Токио Путинцева сыграет с другой представительницей Казахстана - первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, которая в прошлом году дошла до полуфинала.

Турнир в Токио проходит с 26 октября по 1 ноября. Действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич (№20), которая снялась с турнира и досрочно завершила сезон.

 

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