Казахстан вырвал победу в схватке за бронзу ЧМ-2026 по борьбе

Казахстанский борец Багдат Сабаз завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане, сообщают Vesti.kz.

Сабаз вырвал победу в драматичной схватке с представителем Азербайджана Хасратом Джафаровым.

В поединке за третье место в весовой категории до 67 килограммов Сабаз одолел своего соперника со счётом 8:5.

За минуту до окончания схватки казахстанец уступал со счётом 1:5, однако сумел переломить ход противостояния и вырвать победу.

Сборная Казахстана завершила чемпионат мира по греко-римской борьбе с тремя бронзовыми медалями. Помимо Багдата Сабаза, на пьедестал почёта поднялись Исхар Курбаев, выступавший в весовой категории до 55 килограммов, и Айдос Султангали, завоевавший награду в весе до 60 килограммов.

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