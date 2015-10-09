Казахстанское дерби: кто победит в битве Путинцева - Рыбакина на турнире за 545 миллионов

В четверг, 29 октября, первая ракетка мира Елена Рыбакина (№1) начнёт свой путь на турнире WTA 500 в Токио (Япония). Ей предстоит матч со своей соотечественницей Юлией Путинцевой (№67). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о пятом дерби между Еленой и Юлией.

Рыбакина на правах первой сеяной автоматически начинает турнир со второго круга, а вот Путинцева уже провела несколько игр, начиная с квалификации и продолжая стадией первого круга. Теперь они сыграют друг с другом.

Казахстанки побеждали друг друга по два раза

Две самые успешные теннисистки нашей страны встречались четырежды. Первые два матча, ещё до самых больших достижений в карьере Рыбакиной, выиграла Путинцева. А последние две встречи остались за Еленой.

Путинцева обыграла Рыбакину в 1/8 финала турнира в Риме (Италия) в 2020 году - 4:6, 7:6(3), 6:2. Спустя год она выбила Елену в 1/32 финала в Индиан-Уэллсе (США) - 6:2, 7:6(5).

Рыбакина же оставила за собой матчи, которые прошли в 2024 и 2026 годы. В четвертьфинале в Мадриде (Испания) два года назад ей удалось сотворить камбэк - 4:6, 7:6(4), 7:5.

А в этом году казахстанки встречались на соревнованиях в Майами (США). На стадии 1/32 финала Рыбакина выиграла со счётом 6:3, 6:3. Поэтому общий счёт в противостоянии - 2:2, а по сетам - 5:5. Послезавтра они в третий раз сыграют на твёрдом покрытии хард, и пока на таких кортах у них равенство - 1:1.

Рыбакина приехала за вторым титулом подряд

Это последний турнир 27-летней Рыбакиной перед Итоговым чемпионатом WTA, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США). На прошлой неделе она выиграла турнир в Нинбо (Китай), завоевав 15-й одиночный титул WTA в карьере и четвёртый в сезоне.

Ранее в Токио она играла дважды: в 2022-м проиграла в первом же круге, а в прошлом году выиграла матчи в 1/8 и 1/4 финала, но на полуфинал не вышла из-за проблем со спиной.

Победить на ещё одном турнире будет статусно, но это не является супер-целью, тем более что доказывать на данном этапе Рыбакиной нечего - в Токио нет других представительниц топ-10, да и задел в рейтинге довольный большой, на который результат в столице Японии никак не повлияет.

Путинцева выиграла три матча на этом турнире

31-летняя Юлия играла в Токио три раза, но это было достаточно давно - в 2016-м, 2017-м и 2019-м. Лучший результат - выход в четвертьфинал в 2019 году, когда она была остановлена Наоми Осакой.

Текущий турнир Путинцева начинала с квалификации, где выбила японок Хаю Киносито (№216) и Саяку Ишии (№556). Киносито она переиграла в двух сетах, а вот на Ишию затратила все три партии.

А сегодня, 27 октября, Путинцева порадовала казахстанских болельщиков, выиграв у гречанки Марии Саккари (№30) - 6:4, 3:6, 6:1. Многими это было воспринято как сенсация.

Рыбакина и Путинцева - не столь частое, но очень интересное противостояние, которое вызывает большой интерес, особенно у казахстанской аудитории. Это будет столкновение сильнейшей теннисистки не только страны, но и всего мира, и спортсменки, которая в этом году провела наибольшее количество матчей за сборную Казахстана ви на(Юлия помогла команде добраться до 1/4 финала ЧМ, а также завоевала бронзовые медали Азиады в одиночке и паре). Посмотрим, кто же из казахстанок сможет показать свой лучший теннис.

Добавим, что общий призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов США (545,2 миллиона тенге). В прошлом году победительницей соревнований стала швейцарка Белинда Бенчич (№20), которая в этот раз на защиту своего титула не приехала.

Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира и вышла на Рыбакину на турнире в Токио

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