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Любительский бокс
27 октября 20:06
 

Со счётом 5:0 завершился бой Казахстана за золото ЧМ-2026 по боксу

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Со счётом 5:0 завершился бой Казахстана за золото ЧМ-2026 по боксу Бибарыс Аширбай. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan©

Казахстанский боксёр Бибарыс Аширбай стал серебряным призёром чемпионата мира U19 в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксёр Бибарыс Аширбай стал серебряным призёром чемпионата мира U19 в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

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В финале весовой категории до 70 килограммов он единогласным решением судей (0:5) уступил ирландцу Джону Донохью.

До решающего поединка уверенно прошёл четырёх соперников. В 1/16 финала казахстанец прошёл Сантьяго Хименеса Лоссо из Аргентины - 5:0. В 1/8 финала он разгромил Люка Насифа из Австралии - 5:0. В 1/4 финала казахстанец победил американца Асанте Ламара - 3:0.

За выход в финал казахстанский боксер нанёс поражение Зулфикору Адхамжонову из Узбекистана - 4:1.

Отметим, что в 2026 году Аширбай стал победителем турнира Futures Cup в Таиланде и чемпионата Азии U19. Уже на следующей неделе казахстанский боксёр представит страну на юношеских летних Олимпийских играх, которые пройдут в Дакаре (Сенегал).

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