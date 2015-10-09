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Любительский бокс
27 октября 23:25
 

Разгром определил судьбу золота в бою Казахстан - Россия на ЧМ-2026 по боксу

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Разгром определил судьбу золота в бою Казахстан - Россия на ЧМ-2026 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанка Алина Кудайгенова завоевала серебро чемпионата мира U19 по боксу под эгидой World Boxing в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Алина Кудайгенова завоевала серебро чемпионата мира U19 по боксу под эгидой World Boxing в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская боксёрша, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, сразилась за золото с россиянкой Анастасией Голуновой. По итогам боя судьи единогласно отдали победу сопернице - 0:5.

На пути к финалу Кудайгенова победила Мейру Алвес из Бразилии - 5:0, Сиобхан Халей из Англии - 5:0 и Ярио Женг (Китай) - 3:2.

Отметим, что в 2023 году Кудайгенова уже поднималась на пьедестал юношеского чемпионата мира, завоевав бронзовую медаль. Теперь казахстанка пополнила свою коллекцию наград серебром мирового первенства U19.

 

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