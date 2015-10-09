Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Женская борьба
27 октября 18:30
 

Разгром решил судьбу Казахстана за выход в финал ЧМ-2026 по борьбе

  Комментарии

Поделиться
Разгром решил судьбу Казахстана за выход в финал ЧМ-2026 по борьбе Нилуфар Раимова. Фото: Нурғали Жумағазы/НОК РК©

Казахстанка Нилуфар Раимова не смогла пробиться в финал чемпионата мира по женской борьбе в Астане, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанка Нилуфар Раимова не смогла пробиться в финал чемпионата мира по женской борьбе в Астане, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Кварацхелия прооперирован после матча с "Барселоной": что известно о восстановлении
27 октября 21:00  
Ямаль предчувствовал поражение в борьбе за "Золотой мяч": что его насторожило
27 октября 21:35  
"Ни за что не взял бы "Золотой мяч": в Англии раскрыли неожиданный секрет триумфа Кейна
27 октября 21:51  
В Аргентине не признали превосходство Кейна и сделали громкое заявление о Месси
27 октября 22:25  

В полуфинале весовой категории до 57 килограммов казахстанка встретилась с японкой Сеной Нагамото и потерпела поражение со счётом 0:11.

В финале японка проведёт схватку с китаянкой Ке Шин Хон.

Ранее на этой стадии соревнований проиграла и Зейнеп Баянова, выступающая в категории до 50 килограммов. Обе казахстанские спортсменки поборются за бронзовые медали 28 октября.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!