Разгром решил судьбу Казахстана за выход в финал ЧМ-2026 по борьбе

Казахстанка Нилуфар Раимова не смогла пробиться в финал чемпионата мира по женской борьбе в Астане, сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 57 килограммов казахстанка встретилась с японкой Сеной Нагамото и потерпела поражение со счётом 0:11.

В финале японка проведёт схватку с китаянкой Ке Шин Хон.

Ранее на этой стадии соревнований проиграла и Зейнеп Баянова, выступающая в категории до 50 килограммов. Обе казахстанские спортсменки поборются за бронзовые медали 28 октября.

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