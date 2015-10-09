Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Женская борьба
27 октября 17:30
 

Казахстан лишили финала ЧМ-2026 по борьбе

  Комментарии

Поделиться
Казахстан лишили финала ЧМ-2026 по борьбе Зейнеп Баянова. Фото: instagram.com/kazwrestling_official©

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова остановилась в шаге от финала чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова остановилась в шаге от финала чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

В полуфинальной схватке весовой категории до 50 килограммов она встретилась с представительницей Индии Нилам. Поединок завершился победой индийской спортсменки со счётом 7:3.

Теперь Баянова продолжит борьбу за бронзовую медаль мирового первенства. Схватка за бронзу состоится завтра, 28 октября.

Добавим, что Нилам поборется за золото с японкой Юи Сусаки.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!