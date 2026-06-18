Прямая трансляция стартового матча Елены Рыбакиной на турнире в Берлине

Сегодня, 18 июня, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№2 WTA) стартует на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.

Соперницей казахстанки будет филиппинская теннисистка Александра Эала (№35 WTA). Матч пройдет в рамках второго круга соревнований и начнется приблизительно в 20:30 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция игры будет доступна по этой ссылке.

В следующем круге победительницу этой пары ожидает лучшая в противостоянии Элина Свитолина (Украина) — Ева Лис (Германия).

Добавим, что в первом круге Эала прошла Донну Векич из Хорватии - 7:5, 6:4.

Общий призовой фонд турнира составляет 1 206 446 долларов (около 590 миллионов тенге). Победительница получит 500 рейтинговых очков WTA и 161 310 евро призовых, финалистка — 325 очков и 99 565 евро.

Триумфатором предыдущего турнира является теннисистка из Чехии Маркета Вондроушева.