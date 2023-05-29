Автор: Димаш Тулегенов

Сегодня, 29 мая, в Париже (Франция) состоится второй игровой день Открытого чемпионата Франции - "Ролан Гаррос". Именно в понедельник на грунтовом турнире "Большого шлема" проведет свою встречу первая представительница Казахстана - Юлия Путинцева. Корреспондент Vesti.kz - о стартовом матче второй ракетки страны.

58-я ракетка мира 28-летняя Путинцева сыграет с представительницей Бельгии Мариной Заневской, находящейся на 89-й строчке в мировой табели о рангах. Это будет их первое очное противостояние.

Для казахстанской теннисистки "Ролан Гаррос" является самым успешным турниром "Большого шлема", а грунт - самым предпочтительным покрытием. Именно в Париже она дважды добиралась до четвертьфинала (2016, 2018). Похожих достижений у Заневской и близко нет, ведь она за всю карьеру провела на "Ролан Гаррос" три матча, и все проиграла.

С начала грунтового сезона Заневская выиграла лишь два из шести матчей, обыграв соперниц из второй сотни рейтинга. В этой встрече Путинцева является ярко выраженным фаворитом. Если казахстанке удастся показать себя с лучшей стороны, то она не должна испытать проблем с задачей выйти во второй круг.

Кстати, уже известно, с кем сыграет победительница их матча во втором раунде. Оппоненткой лучшей из пары Путинцева - Заневская будет 19-я сеянная из Китая Чжэн Циньвэнь. Она накануне без проблем разобралась со словенкой Тамарой Зиданшек - 6:3, 6:1.

Матч между Юлией и Мариной состоится вторым запуском на седьмом корте и начнется ориентировочно в 17:00 по времени Астаны. Они выйдут на корт следом после окончания встречи между Денисом Шаповаловым и Брэндоном Накашимой. Если мужская встреча получится длинной и напряженной, то и матч с участием Путинцевой начнется позже.

Прямая трансляция события будет доступна по этой ссылке незадолго до начала матча.

Напомним, что в основной сетке "Ролан Гаррос"-2023 в одиночном разряде сыграют еще трое казахстанцев: Елена Рыбакина, Александр Бублик и Тимофей Скатов. Однако матчи с их участием пройдут уже завтра, 30 мая.

Фото: "Ролан Гаррос"©