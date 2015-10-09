Прямая трансляция первого матча Рыбакиной после триумфа на AO-2026

Сегодня, 10 февраля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№3 WTA) стартует на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

26-летняя теннисистка начнёт выступление со второго круга. Соперницей казахстанки станет китаянка Ван Синьюй (№33 WTA), которая в дебютном поединке соревнования обыграла колумбийку Эмилиану Аранго (№49 WTA) со счётом 6:1, 7:5.

Встреча Рыбакиной и Синьюй на корте запланирована на 20:00 по времени Астаны. Прямая трансляция матча будет доступна для просмотра по этой ссылке.

Этот турнир станет первым для Рыбакиной после победы на Australian Open-2026.

Действующей победительницей турнира в Дохе остаётся американская теннисистка Аманда Анисимова (№4 WTA).

Что касается Елены Рыбакиной, то в розыгрыше 2025 года она дошла до стадии четвертьфинала, где её путь остановила полячка Ига Швёнтек, ныне являющаяся второй ракеткой мира.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Катара-2026 составляет 4 088 211 долларов США (более двух миллиардов тенге).

Победительница турнира получит не только 1000 рейтинговых очков WTA, но и внушительное денежное вознаграждение — 665 000 долларов призовых (более 327 миллионов тенге).

Стало известно место Рыбакиной в новом рейтинге WTA

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!