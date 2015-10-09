Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 20:47
 

С разгромом определилась первая соперница Рыбакиной на турнире в Дохе

  Комментарии

Поделиться
С разгромом определилась первая соперница Рыбакиной на турнире в Дохе Елена Рыбакина. Фото: Андрей Ударцев/КТФ©

Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной (№3) на турнире в Дохе (Катар), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной (№3) на турнире в Дохе (Катар), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана сыграет с китаянкой Ван Синьюй (№33), которая на старте соревнований обыграла Эмилиану Аранго.

Встреча, которая длилась один час и 20 минут завершилась в пользу китаянки по итогам двух сетов - 6:1, 7:5.

Матч Рыбиной и Ван Синьюй намечен на 10 февраля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
10 февраля 12:00   •   не начат
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
- : -
ЦСКА М
ЦСКА М
(Москва)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
ЦСКА М
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!