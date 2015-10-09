С разгромом определилась первая соперница Рыбакиной на турнире в Дохе

Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной (№3) на турнире в Дохе (Катар), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана сыграет с китаянкой Ван Синьюй (№33), которая на старте соревнований обыграла Эмилиану Аранго.

Встреча, которая длилась один час и 20 минут завершилась в пользу китаянки по итогам двух сетов - 6:1, 7:5.

Матч Рыбиной и Ван Синьюй намечен на 10 февраля.

