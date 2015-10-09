Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:19
 

Клопп запросил у "Реала" трансфер четырёх ключевых игроков

Клопп запросил у "Реала" трансфер четырёх ключевых игроков Юрген Клопп. ©Depositphotos/olegda88.gmail.com

Немецкий специалист Юрген Клопп выдвинул конкретные спортивные условия, при которых он готов возглавить мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Жёсткие требования к проекту

Потенциальный наставник дал понять руководству "королевского клуба", что готов рассмотреть работу в клубе только при условии масштабной перестройки состава. Как сообщает Fichajes, речь идёт не о громких именах, а о чётко сформированных игровых профилях, необходимых для создания конкурентоспособной команды уже с первого сезона.

Немецкий тренер запросил:

  • двух центральных защитников,
  • двух полузащитников,
  • а также возвращение бразильского нападающего Эндрика Фелипе, который сейчас выступает на правах аренды за французский "Лион".

Все эти требования уже находятся на обсуждении в руководстве мадридского клуба.

Полная перестройка "Реала" с приходом Клоппа?

В "Реале" понимают, что возможное назначение Клоппа — это не просто кадровое решение, а запуск нового проекта. Президент клуба Флорентино Перес осознаёт, что согласие на условия немца означает приверженность интенсивному, структурному и требовательному стилю футбола, который стал визитной карточкой немецкого специалиста.

Решение будет зависеть от результатов

Окончательное решение по кандидатуре Клоппа будет приниматься с учётом работы нынешнего тренерского штаба во главе Альваро Арбелоа и спортивных результатов команды, включая завоёванные трофеи. В клубе не спешат, оценивая масштаб потенциальных изменений.

Кто такой Юрген Клопп

Юрген Клопп возглавлял "Ливерпуль" с октября 2015 по июнь 2024 года, полностью перезагрузив клуб и вернув ему статус одного из грандов европейского футбола. Под его руководством "красные" выиграли:

  • чемпионат Англии (2019/20),
  • Кубок Англии (2021/22),
  • два Кубка лиги (2021/22, 2023/24),
  • Суперкубок Англии (2022).

В его карьере также были "Айнтрахт", "Майнц" и дортмундская "Боруссия". В настоящее время 58-летний специалист занимает должность директора по международным футбольным связям в "РБ Лейпциг".

