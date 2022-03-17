Зимние Олимпийские игры-2026 в Италии станут последними для Юлии Галышевой. Об этом могулистка заявила в интервью корреспонденту Vesti.kz.

На Олимпиаде-2018 в Корее казахстанка завоевала бронзовую медаль. В Пекине в 2022-м она не смогла показать свой максимум из-за положительного теста на коронавирус. Теперь же на своей пятой Олимпиаде в Италии Юлия намерена поставить красивую точку в карьере.

"Я бы хотела закончить, да. Потому что уже хватит, я думаю, - отметила Галышева. - Первые Игры были волнительные, потому что не знала, как все будет проходить в Ванкувере. В Сочи я не ходила на открытие. В Корее были другие эмоции, потому что там была бронзовая медаль. В Пекине у меня был положительный тест на Covid. Охота проявить себя, показать. В Пекине я могла больше сделать, но у меня была из четырех всего лишь одна тренировка, и то с мужчинами днем. И когда я вышла на вечерний старт в минус 25, было некомфортно. Здесь у нас впервые Олимпийские игры проходят днем, это не ночной старт. И я надеюсь, погодные условия будут нам благоволить. Только погода днем здесь может подпортить настроение спортсменам – если будет видимость не очень хорошая, туман или снег, или просто пасмурно. Если будет солнечно, то просто шикарный вид".

В индивидуальных соревнованиях по могулу Галышева выступит 11 февраля. Старты пройдут в итальянских Альпах - горнолыжном курорте Ливиньо. Галышева отметила, что была проведена грандиозная подготовка.

"Опыт, конечно, грандиозный у меня – пятая Олимпиада. Не многие могут даже три-четыре Олимпиады пройти в таком виде спорта. В мужском могуле – это Дмитрий Рейхерд, у него пять Олимпиад. В женском пока у меня. Надеюсь, будет поколение, которое пройдет еще больше. Я счастлива и благодарна тренерскому штабу и медицинскому. Была грандиозная работа проделана. И, я думаю, здесь будет максимальный результат уже показан. Я постараюсь", - добавила спортсменка.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. В состав сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться здесь.

