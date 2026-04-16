Прямая трансляция матча Рыбакиной на турнире за 572 миллиона

Сегодня, 16 апреля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№3 WTA) стартует на турнире серии WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга казахстанка встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая на старте турнира одолела немку Тамару Корпач - 6:3, 6:1.

Встреча казахстанки и россиянки намечена ориентировочно на 20:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что турнир в Штутгарте стартовал 13 апреля и завершится 19 апреля. Призовой фонд составляет один миллион 206 тысяч 446 долларов или 571 миллион 951 тысячу 919 тенге.

Напомним, в 2024 году Рыбакина выигрывала этот турнир.