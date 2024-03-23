Прямая трансляция матча Рыбакиной с главной сенсацией турнира на 8 миллионов долларов

В ночь с 23 на 24 марта, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проведет матч за выход в 1/8 финала турнира в Майами (США) с призовым фондом 8,8 миллионов долларов, передает Vesti.kz.

Казахстанка, которая занимает 4-е место в рейтинге WTA, встречается с 72-ой ракеткой американкой Тейлор Таунсенд. Прямая трансляция этого противостояния стартует в 04:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь.

Отметим, что Рыбакина стартовала на турнире с волевой победы над датчанкой Таусон (91-е место) - (3:6, 7:5), 6:4.

Напомним, что в прошлом году Елена дошла на турнире в Майами до финала.

К слову, Таунсенд добилась сенсационной победы над бельгийкой Элизой Мертенс, занимающей 28-е место, - (6:2, 6:2).