Прямая трансляция матча Рыбакиной с главной сенсацией турнира на 8 миллионов долларов

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 14:52
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В ночь с 23 на 24 марта, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проведет матч за выход в 1/8 финала турнира в Майами (США) с призовым фондом 8,8 миллионов долларов, передает Vesti.kz.

Казахстанка, которая занимает 4-е место в рейтинге WTA, встречается с 72-ой ракеткой американкой Тейлор Таунсенд. Прямая трансляция этого противостояния стартует в 04:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь.

Отметим, что Рыбакина стартовала на турнире с волевой победы над датчанкой Таусон (91-е место) - (3:6, 7:5), 6:4.

Напомним, что в прошлом году Елена дошла на турнире в Майами до финала.

К слову, Таунсенд добилась сенсационной победы над бельгийкой Элизой Мертенс, занимающей 28-е место, - (6:2, 6:2).

 

Метки:
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