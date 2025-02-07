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7 февраля 07:19
 

Прямая трансляция матча Рыбакиной за финал турнира за миллион долларов

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Прямая трансляция матча Рыбакиной за финал турнира за миллион долларов ©wtatennis.com

Сегодня, 7 февраля первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) сыграет в 1/2 финала турнира категории WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 7 февраля первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) сыграет в 1/2 финала турнира категории WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

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В матче за финал Рыбакина встретится Белиндой Бенчич (№157) из Швейцарии, которая в четвертьфинале одолела представительницу Чехии Маркету Вондроушову (№37) - 7:5, 6:3.

Прямая трансляция матча намечена на 19:00 по казахстанскому времени и будет доступна по этой ссылке.

Сама Рыбакина в 1/4 финала одолела Онс Жабер (№33) из Туниса - 6:2, 4:6, 7:6. Во втором круге лучшая теннисистка Казахстана одолела Кэти Волынец (№68) из США - 2:6, 6:4, 6:4.

Напомним, общий призовой фонд турнира составляет 1,064,510 долларов.

Рыбакина является действующей победительницей соревнований в Абу-Даби.

Рыбакина Елена WTA Казахстан ОАЭ

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