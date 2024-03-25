Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной против финалистки US Open

Сегодня, 25 марта, лучшая теннисистка Казахстан и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина проведет матч 1/8 финала на турнире категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

Ее соперницей будет 18-я ракетка мира Мэдисон Киз из США. Начало матча намечено на 20:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра здесь.

Рыбакина и Киз встречались между собой три раза. Счет в очном противостоянии 2-1 в польщу американки, которая является финалисткой US Open-2017.

Напомним, Рыбакина провела на турнире в Майами два матча: сначала казахстанка победила датчанку Клару Таусон (№91) в трех партиях 3:6, 7:5, 6:4, а после обыграла американку Тейлор Таунсенд (№72) со счетом 6:3, 6:7, 6:4.