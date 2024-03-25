Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной против финалистки US Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:00
©WTA

Сегодня, 25 марта, лучшая теннисистка Казахстан и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина проведет матч 1/8 финала на турнире категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

Ее соперницей будет 18-я ракетка мира Мэдисон Киз из США. Начало матча намечено на 20:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра здесь.

Рыбакина и Киз встречались между собой три раза. Счет в очном противостоянии 2-1 в польщу американки, которая является финалисткой US Open-2017.

Напомним, Рыбакина провела на турнире в Майами два матча: сначала казахстанка победила датчанку Клару Таусон (№91) в трех партиях 3:6, 7:5, 6:4, а после обыграла американку Тейлор Таунсенд (№72) со счетом 6:3, 6:7, 6:4.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:00
WTA
Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной против финалистки US Open
Вчера , 15:19
WTA
Соболенко устроила истерику после сенсации на турнире с участием Рыбакиной
Вчера , 14:59
WTA
Рыбакиной отдали финал крупного турнира в США
Вчера , 12:08
WTA
Нервный срыв Елены Рыбакиной попал на видео
Вчера , 11:16
WTA
Рыбакина сделала выбор между "карьерой модели и теннисом"
Вчера , 10:57
WTA
"Пока я выживаю...". Рыбакина отреагировала на триллер со своим участием
Вчера , 09:21
WTA
Громкая сенсация определила соперницу казахстанки на турнире в США
Вчера , 08:59
WTA
Казахстанка закамбэчила после сенсации на крупном турнире в США
Вчера , 08:35
WTA
Рыбакина устроила триллер с главной сенсацией турнира за 8 миллионов
23 марта, 18:56
WTA
Еще одна сенсация? Известен исход матча Елены Рыбакиной в США
© 2008 - 2024 ТОО «EML»