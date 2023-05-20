Прямая трансляция финального матча Рыбакиной на турнире с призовым фондом три миллиона евро

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в финале турнира по теннису с призовым фондом 3 572 618 евро в Риме (Италия), передает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей станет Ангелина Калинина, являющаяся 47-ой ракеткой мира. В свою очередь, Рыбакина занимает 6-е место в мировом рейтинге.

Финальный матч состоится сегодня, 20 мая, и начнется в 23:00 по времени Астаны. Видеотрансляция игры будет доступна по этой ссылке.

Напомним, что в полуфинале Калинина в трех сетах переиграла 12-ю ракетку мира, россиянку Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2). Между тем, Рыбакина в двух партиях со счетом 6:2, 6:4 взяла верх над латышкой Еленой Остапенко (20-я ракетка мира).

Ранее Калинина и Рыбакина играли между собой один раз: во втором круге турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) в 2022 году Ангелина одержала победу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.