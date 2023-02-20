Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 16:59
©Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина номинирована на престижную премию по версии Laureus Sport, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наряду с Рыбакиной на награду номинированы теннисист Карлос Алькарас, сборная Марокко по футболу, добравшаяся до полуфинала ЧМ-2022, американский фигурист Натан Чен, гольфист Скотти Шеффлер и нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан.

"Вот шесть номинантов на премию Laureus World Breakthrough of the Year 2023: Карлос Алькарас, Елена Рыбакина, сборная Марокко по футболу, Натан Чен (фигурное катание), Скотти Шеффлер (гольф) и Тоби Амусан (легкая атлетика)", - пишет аккаунт.

Рыбакина в рейтинге WTA занимает десятое место. В 2022 году она стала победительницей "Уимблдона", а в начале 2023-го дошла до финала Australian Open.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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