Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина номинирована на престижную премию по версии Laureus Sport, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наряду с Рыбакиной на награду номинированы теннисист Карлос Алькарас, сборная Марокко по футболу, добравшаяся до полуфинала ЧМ-2022, американский фигурист Натан Чен, гольфист Скотти Шеффлер и нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан.

"Вот шесть номинантов на премию Laureus World Breakthrough of the Year 2023: Карлос Алькарас, Елена Рыбакина, сборная Марокко по футболу, Натан Чен (фигурное катание), Скотти Шеффлер (гольф) и Тоби Амусан (легкая атлетика)", - пишет аккаунт.

Рыбакина в рейтинге WTA занимает десятое место. В 2022 году она стала победительницей "Уимблдона", а в начале 2023-го дошла до финала Australian Open.