Проклятие Майами: Рыбакина второй раз подряд проиграла крупный финал в США

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 02:10
©Miami Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) второй раз подряд проиграла в финале крупного турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). В решающем матче 24-летняя спортсменка проиграла 30-летней американке Даниэль Коллинз (№53), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальная встреча завершилась победой хозяйки кортов со счетом 7:5, 6:3. Она продолжалась два часа и две минуты. Теперь счет личных встреч между теннисистками стал 3:2 - впереди все еще Рыбакина. Коллинз прервала неудачную серию из трех подряд поражений против Елены.

Второй год подряд Рыбакина проигрывает в финале престижного турнира в Майами. Год назад в решающей встрече она была остановлена опытной чешкой Петрой Квитовой.

Для лучшей теннисистки страны это мог быть восьмой одиночный титул на турнирах WTA и третий с начала года. Но в итоге этого не произошло. Казахстанка сохранит за собой четвертое место в мировом рейтинге на следующей неделе.

Что касается Коллинз, проводящей заключительный сезон в карьере, то она завоевала свой третий одиночный титул на турнирах WTA и первый в году. Также она впервые первенствовала на соревнованиях категории WTA 1000. С понедельника Даниэль станет 22-й ракеткой мира и серьезно улучшит свое положение в рейтинге.

Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан США

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 02:10
WTA
Проклятие Майами: Рыбакина второй раз подряд проиграла крупный финал в США
Вчера , 07:02
WTA
Прямая трансляция исторического финала Рыбакиной на турнире за 8 миллионов
29 марта, 20:51
WTA
Соперница Рыбакиной выступила с заявлением перед финалом Miami Open
29 марта, 17:14
WTA
Назван ключевой фактор в пользу Рыбакиной в матче за титул Miami Open
29 марта, 15:51
WTA
"Чертовски крута". Рыбакиной восхитились и отметили ее соперницу по финалу Miami Open
29 марта, 15:20
WTA
Назван победитель исторического финала Рыбакиной на турнире за 8 миллионов долларов
29 марта, 14:24
WTA
Азаренко обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной
29 марта, 11:59
WTA
Елена Рыбакина повторила достижение Марии Шараповой
29 марта, 10:27
WTA
Видеообзор победы Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира
29 марта, 09:43
WTA
Представлена невероятная статистика Елены Рыбакиной
© 2008 - 2024 ТОО «EML»