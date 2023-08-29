Проигравшая Рыбакиной теннисистка оставила ей необычное пожелание на US Open

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:53
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Украинская теннисистка Марта Костюк пожелала казахстанке Елене Рыбакиной победы на US Open-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz

Соперницы встречались в первом круге турнира в Нью-Йорке. Рыбакина без проблем разобралась с соперницей, отдав той лишь три гейма - 6:2, 6:1. 

"Выиграй US Open, пожалуйста", - сказала Костюк Рыбакиной у сетки во время рукопожатия после матча.

Напомним, что следующей соперницей 24-летней Елены Рыбакиной, четвертой ракетки мира, на US Open станет 30-летняя Айла Томлянович из Австралии, которая в рейтинге WTA занимает лишь 127 место. 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан US Open США

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