Призёрка Азиады из Казахстана поступила в Гарвард

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№64) поделилась фотографиями из Гарварда (США). Она поступила на обучение, сообщают Vesti.kz.

31-летняя спортсменка получает курсы в Гарвардской школе бизнеса. Ранее из известных теннисисток там же обучалась Мария Шарапова.

Отметим, что этой осенью Путинцева завоевала две медали на Азиаде-2026 - она стала бронзовой призёркой и в одиночном разряде, и в парном.

На данный момент Путинцева является второй ракеткой Казахстана после Елены Рыбакиной (№1).

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