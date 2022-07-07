Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первую ракетку страны Елену Рыбакину с историческим выходом в финал "Уимблдона", сообщают Vesti.kz.

Свой хвалебный отзыв Глава государства опубликовал в твиттере.

"Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!" - написал Токаев.

Напомним, Рыбакина стала первой из представителей Казахстана, кто дошел до финала "Уимблдона" в одиночном разряде. В матче 1/2-й она с одинаковым счетом 6:3 в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп.

В субботу, 7 июля, Рыбакина, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, будет биться за трофей со второй ракеткой мира Онс Жабер. О том, сколько заработала казахстанская теннисистка, можно прочитать здесь.

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