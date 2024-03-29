Представлена невероятная статистика Елены Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:43
©twitter.com/WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) вышла в финал теннисного турнира WTA-1000 в американском Майами, сообщают Vesti.kz.

Казахстанка стала лучшей теннисисткой в 2024 году по числу выходов в финал. Их у нее четыре. Что касается турниров серии WTA 1000, то это ее пятый финал.

"Цифры Елены Рыбакиной НЕВЕРОЯТНЫ", - пишет аккаунт о теннисе Relevant Tennis в соцсети X (бывший Twitter).

В 1/2 финала турнира в Майами Рыбакина одолела экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси - 6:4, 0:6, 7:6.

Для Рыбакиной эта победа стала 22-й в текущем сезоне WTA-тура. По этому показателю она сравнялась с первой ракеткой мира Игой Швентек из Польши.

Напомним, в финале турнира Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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