Появилось видео переживания сестры Рыбакиной во время игры с Соболенко

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Сегодня 16:26
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) и белоруска Арина Соболенко (№1) не смогли доиграть очный матч на групповой стадии Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Ненастная погода внесла свои коррективы в игру, которую сначала прервали, а потом перенесли. Она должна возобновиться в ночь на 4 ноября в 01:30 по времени Астаны. На момент остановки матча Рыбакина вела во втором сете - 5:3, а первую партию казахстанка проиграла - 2:6.

Между тем, в трансляцию попали переживания сестры Рыбакиной Анны из-за погодных условий во время игры.

Напомним, что победительницы данного противостояния выйдет в полуфинал соревнований. Для Рыбакиной это дебютное выступление на Итоговом чемпионате WTA.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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