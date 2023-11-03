Появилось приблизительное время возобновления матча Рыбакина - Соболенко

Матч Итогового турнира WTA между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной и лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко ориентировочно будет доигран сегодня ночью, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Канкуне (Мексика) была прервана из-за дождя. К этому моменту Рыбакина вела во втором сете со счетом 5:3. Первый сет остался за Соболенко - 6:2.

Скорее всего, матч будет возобновлен в 01:30 в ночь на 4 ноября по времени Астаны.

Добавим, что Рыбакина и Соболенко оспаривают вторую путевку в плей-офф. Первое место в группе Бакалар заняла американка Джессика Пегула.