Появилось приблизительное время возобновления матча Рыбакина - Соболенко

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 13:34
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Матч Итогового турнира WTA между первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной и лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко ориентировочно будет доигран сегодня ночью, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Канкуне (Мексика) была прервана из-за дождя. К этому моменту Рыбакина вела во втором сете со счетом 5:3. Первый сет остался за Соболенко - 6:2.

Скорее всего, матч будет возобновлен в 01:30 в ночь на 4 ноября по времени Астаны.

Добавим, что Рыбакина и Соболенко оспаривают вторую путевку в плей-офф. Первое место в группе Бакалар заняла американка Джессика Пегула.

 

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Рыбакина Елена WTA Казахстан

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