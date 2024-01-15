Полным фиаско обернулся матч второй ракетки Казахстана на Australian Open-2024

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, провела первый матч в основной сетке Australian Open-2024 в Мельбурне. Ее соперницей по первому кругу была россиянка Анастасия Захарова (№191), передают Vesti.kz.

Первый сет остался за Путинцевой - 6:2, а вот вторую партию казахстанка полностью провалила - 0:6. Решающий третий сет выиграла россиянка - 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 50 минут. В ходе встречи Захарова сделала 3 эйса и совершила 1 двойную ошибку, Путинцева не отметилась подачами навылет при 1 двойной ошибке.

Следующую игру Захарова проведет против словенки Кайи Юван (№109), которая в первом круге переиграла россиянку Анастасию Потапову (№29) - 6:1, 6:4.