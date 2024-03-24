"Пока я выживаю...". Рыбакина отреагировала на триллер со своим участием

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:57
©ktf.kz

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями после победы в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.

На этой стадии она победила американку Тейлор Таунсенд (№72).

"Конечно, я все еще восстанавливаюсь, потому что я не играла 8 дней и тренировалась всего 4 дня. Нелегко начинать с нуля. Честно говоря, боль чувствуется повсюду. Но я пытаюсь бороться.

Я знала, что она очень опасный игрок. У нее очень хорошие руки и она много выходит вперед. Я знала, что будет тяжело, но пока я выживаю...", - приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Следующей соперницей Рыбакиной будет 18-я ракетка мира из США Мэдисон Киз. Матч состоится 25 марта.

Напомним, в следующий круг турнира в Майами пробилась и вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, подробности - тут.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:16
WTA
Рыбакина сделала выбор между "карьерой модели и теннисом"
Сегодня , 10:57
WTA
"Пока я выживаю...". Рыбакина отреагировала на триллер со своим участием
Сегодня , 09:21
WTA
Громкая сенсация определила соперницу казахстанки на турнире в США
Сегодня , 08:59
WTA
Казахстанка закамбэчила после сенсации на крупном турнире в США
Сегодня , 08:35
WTA
Рыбакина устроила триллер с главной сенсацией турнира за 8 миллионов
Вчера , 18:56
WTA
Еще одна сенсация? Известен исход матча Елены Рыбакиной в США
Вчера , 14:52
WTA
Прямая трансляция матча Рыбакиной с главной сенсацией турнира на 8 миллионов долларов
Вчера , 11:04
WTA
Рыбакиной вынесли вердикт на турнире за 8 миллионов долларов
22 марта, 13:37
WTA
WTA отреагировала на победу Рыбакиной в Майами
22 марта, 11:23
WTA
Елена Рыбакина объяснила победу на старте турнира в Майами
© 2008 - 2024 ТОО «EML»