"Пока я выживаю...". Рыбакина отреагировала на триллер со своим участием

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась своими эмоциями после победы в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США), передают Vesti.kz.
На этой стадии она победила американку Тейлор Таунсенд (№72).
"Конечно, я все еще восстанавливаюсь, потому что я не играла 8 дней и тренировалась всего 4 дня. Нелегко начинать с нуля. Честно говоря, боль чувствуется повсюду. Но я пытаюсь бороться.
Я знала, что она очень опасный игрок. У нее очень хорошие руки и она много выходит вперед. Я знала, что будет тяжело, но пока я выживаю...", - приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.
Следующей соперницей Рыбакиной будет 18-я ракетка мира из США Мэдисон Киз. Матч состоится 25 марта.
Напомним, в следующий круг турнира в Майами пробилась и вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, подробности - тут.