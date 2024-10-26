Подготовка к сборной Казахстана? Рыбакина тренируется с экс-первой ракеткой мира

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина возобновила тренировки и сообщила с кем провела совместное занятие, передают Vesti.kz.

Рыбакина провела тренировку с бывшей первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп.

"Вернулась в теннис. Отличная тренировка с Симоной Халеп", – написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

Ранее в WTA объявили об участии казахстанки в Итоговом турнире WTA - 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

Также известно, что Рыбакина уже включена в состав команды на предстоящий матч первой мировой группы Кубка Билли Джин Кинг, который состоится 16-17 ноября.