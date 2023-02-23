Если побеждать, то красиво! Елену Рыбакину похвалили за элегантность

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 16:37
©Australian Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала участницей необычного рейтинга. Его составил спортивный сайт "Чемпионат", передают Vesti.kz

Чемпионка "Уимблдона-2022" вошла в число теннисисток, эффектно одевающихся на корте. 

Рыбакина заняла в списке пятое место.

"Чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина стала еще и финалисткой Australian Open-2023. Представительница Казахстана взяла первый сет у Арины Соболенко, но уступила последние два. Тем не менее спортсменка показала отличную игру и впервые в карьере верный наряд от adidas с пестрой юбкой - впечатляющее сочетание. Которое, к слову, полюбилось и Дарье Касаткиной, сделавшей выбор в пользу костюма из этой же линейки", - пишет сайт. 

Посмотреть полный рейтинг можно здесь

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:37
WTA
Если побеждать, то красиво! Елену Рыбакину похвалили за элегантность
Вчера , 23:57
WTA
Елена Рыбакина объяснила отказ от участия на турнире в Дубае
Вчера , 19:17
WTA
Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае
Вчера , 12:00
WTA
День расплаты? Рыбакина и Бублик проведут реванши за обидное поражение и сломанные ракетки
Вчера , 00:09
WTA
Елена Рыбакина уверенно прошла в третий круг турнира в ОАЭ
21 февраля, 13:15
WTA
Икона тенниса встала на защиту Елены Рыбакиной после критики от Джона Макинроя
21 февраля, 11:07
WTA
Битвы сильнейших теннисисток Казахстана. Рыбакина и Путинцева сыграют на турнире в Дубае
21 февраля, 00:56
WTA
Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ
20 февраля, 22:07
WTA
Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ
20 февраля, 16:59
WTA
Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию
© 2008 - 2023 ТОО «EML»