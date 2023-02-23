Если побеждать, то красиво! Елену Рыбакину похвалили за элегантность

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала участницей необычного рейтинга. Его составил спортивный сайт "Чемпионат", передают Vesti.kz.

Чемпионка "Уимблдона-2022" вошла в число теннисисток, эффектно одевающихся на корте.

Рыбакина заняла в списке пятое место.

"Чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина стала еще и финалисткой Australian Open-2023. Представительница Казахстана взяла первый сет у Арины Соболенко, но уступила последние два. Тем не менее спортсменка показала отличную игру и впервые в карьере верный наряд от adidas с пестрой юбкой - впечатляющее сочетание. Которое, к слову, полюбилось и Дарье Касаткиной, сделавшей выбор в пользу костюма из этой же линейки", - пишет сайт.

Посмотреть полный рейтинг можно здесь.