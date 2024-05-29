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Победы трио из Казахстана и вылет "Короля". Какие еще сюрпризы готовит второй круг Ролан Гаррос?

Победы трио из Казахстана и вылет "Короля". Какие еще сюрпризы готовит второй круг Ролан Гаррос?
©IG/lenarybakina/yulia_putintseva/bublik/

В Париже в самом разгаре второй в сезоне турнир "Большого шлема" - Ролан Гаррос-2024, который каждый год собирает лучших теннисистов со всего мира. На парижских грунтовых кортах игроки сражаются не только за титул, но и за возможность войти в историю как победители одного из самых престижных турниров "Большого шлема".

О потерях среди фаворитов на старте турнира и интересных встречах втором круге, а также о выступлении представителей Казахстана на Ролан Гаррос - в материале Vesti.kz.

Родные стены не для всех

Из 32-х сеяных в мужской сетке после первого круга зачехлили ракетки пятеро теннисистов, в том числе двое французов: 29-му сеяному Артюру Филсу и Уго Умберу (17-й сеянный) "родные стены" не помогли против итальянцев Матео Арнальди (3:6,6:4,4:6,2:6) и Лоренцо Сонего (4:6,6:2,4:6,3:6) соответственно.

Также выбыли самый низко сеяный из фаворитов Кэмерон Норри (32-й) из Великобритании и два чилийца – Алехандро Табило(24-й) и Николас Харри, 16-й самый высоко сеяный из выбывших фаворитов. Он проиграл в четырех сетах 79-й ракетке мира Корентену Муте из Франции – вот тут как раз фактор "своего корта" видимо сказался.

К слову, во втором круге Муте играть с Александром Шевченко, с февраля представляющего Казахстан. В первом круге "новоиспеченный казахстанец", являющийся 59-й ракеткой мира, в тяжелом пяти сетевом противостоянии выбил 82-го номера россиянина Аслана Карацева (6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4). С одной стороны казахстанец избежал встречи во втором круге с сеянным игроком, а с другой – предстоит сыграть с хозяином корта, за которого будут болеть трибуны.

https://www.instagram.com/p/C3aue7JIIBo/?img_index=1

Как играть с местным теннисистом Шевченко может узнать на примере другого казахстанца - Александра Бублика (17-й), в первом своем матче обыгравшего в трех сетах французского квалифая Грегуара Баррера (6:4, 7:5, 6:3).

Во втором круге лучшему казахстанскому теннисисту будет противостоять 41-я ракетка Ян-Леннард Штруфф из Германии. По личным встречам немец даже ведет – он одержал две победы над нашим теннисистом: в 2018 году в Будапеште (6:1, 6:4), причем также на грунтовом покрытии, и в 2021 году в Санкт-Петербурге (6:4, 6:3).

Однако последняя встреча между ними окончилась в пользу Бублика в Галле в прошлом году. Правда она проходила на травяном покрытии и прошла в упорной борьбе, закончившись в трех сетах со счетом 6:3, 6:7, 6:3 в пользу казахстанца.

В случае своего успеха Бублик в третьем круге, наверняка, выйдет  на одного из фаворитов, 11-ю ракетку мира Алекса де Минора из Австралии (если тот не проиграет сам во втором круге).

А вот казахстанский квалифай Михаил Кукушкин свой матч проиграл. Фабиан Марожан (43-я ракетка) из Венгрии в трех сетах легко переиграл 136-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:2, 6:3.

Вылет "Короля грунта"

Главный же матч первого круга Ролан Гаррос состоялся между четвертой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и легендой мирового тенниса 37-летним испанцем Рафаэлем Надалем, 22-кратным чемпионом турниров "Большого Шлема". Бывшая первая ракетка мира и "Король грунта", побеждавший на Ролан Гаррос больше всех - 14 раз, собирался поставить жирную точку в своей карьере на Открытом первенстве Франции этого года.

Однако не имеющий длительной игровой практики испанец не смог ничего сделать против одного из фаворитов – Зверев победил в трех сетах со счетом 6:3, 7:6(5), 6:3.

Все остальные фавориты из топ-15 также прошли во второй круг

У женщин в первом круге прекратили борьбу на турнире только две сеяные теннисистки:  14-я ракетка мира бразильянка Беатрис Хадад Майя уступила итальянке Элизабетте Коччаретто (51-я ракетка) в трех сетах (6:3, 4:6, 1:6), а россиянка Екатерина Александрова(16-я) проиграла Виктории Томовой из Болгарии (3:6, 6:7).

Примечательно, что в прошлом году Екатерина и Виктория также сыграли в первом круге открытого первенства Франции друг с другом, но тогда сильнее была россиянка.

Все остальные топовые теннисистки прошли во второй раунд, в том числе и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, уверенно переигравшая бельгийку Гретье Миннен (6:2, 6:3).

Во втором круге Елена встретится с 50-й ракеткой Аранчей Рус из Голландии, выбившей в первом раунде бывшую первую ракетку мира немку Анжелику Кербер (6:3, 6:4). Два года назад теннисистки уже встречались на Ролан Гаррос, тогда казахстанка одержала победу в трех сетах(6:1, 5:7, 6:2). Так что соперница у казахстанки не простая.

Другая казахстанская теннисистка, Юлия Путинцева легко победила в первом круге финалистку Ролан Гаррос 2018 года, экс-третью ракетку мира Слоан Стивенс из США со счетом 6:1, 6:2.

Во втором круге 39-й ракетке из Казахстана предстоит сразиться уже с экс-второй ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании. Счет личных встреч между теннисистками 2-1 в пользу более именитой испанки, но Юлия в данный момент находится в хорошей форме и вполне может победить.

Победитель этого матча в третьем круге наверняка выйдет на вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая в своем матче второго круга должна легко разобраться с Моюкой Учижимой – квалифаем из Японии.

А вот действующей победительнице Ролан Гаррос польке Иге Швентек предстоит испытание куда более серьезной японкой – экс-первой ракеткой мира и четырехкратной обладательницей турниров "Большого Шлема" Наоми Осакой. Сумеет ли японка навязать борьбу? В личных встречах между ними счет равный 1-1.

Поклонники тенниса с нетерпением ждут развития событий на кортах Ролан Гаррос, надеясь увидеть новые рекорды и исторические победы. Независимо от итогов, турнир обещает подарить нам множество ярких эмоций и незабываемых спортивных мгновений.

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Метки:
Ролан Гаррос Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Бублик Александр Надаль Рафаэль

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