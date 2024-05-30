Прямая трансляция второго матча Елены Рыбакиной на Ролан Гаррос

Сегодня, 30 мая, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина проведет свой второй матч на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.

Соперницей четвертой ракетки мира будет Аранча Рус из Нидерландов, занимающая 50-е место в мировом рейтинге. Начало матча намечено на 16:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее теннисистки встречались дважды: в 2018 году в квалификации US Open Рус победила 6:2, 6:2, а в 2022-м Рыбакина взяла реванш на Ролан Гаррос - 6:1, 5:7, 6:2.

Напомним, Рыбакина на старте Ролан Гаррос обыграла бельгийку Грет Миннен (№85) со счетом 6:2, 6:3, а Рус выбила экс-первую ракетку немку Анжелику Кербер (№232) - 6:4, 6:3.