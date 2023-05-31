Первая ракетка мира стартовала с победы на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 07:25
©twitter.com/rolandgarros

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Ее соперницей была испанка Кристина Буча, занимающая 70-е место в мировом рейтинге, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0. Она длилась 1 час и 15 минут. В ее ходе Швентек сделала 1 эйс и допустила 3 двойные ошибки. Буча исполнила 1 подачу навылет при 2 двойных ошибках.

Во втором круге, 1 июня, Швентек сыграет с американкой Клэр Лю, находящейся на 102-й строчке в мировой классификации.

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Метки:
Ролан Гаррос WTA

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