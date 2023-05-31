Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Ее соперницей была испанка Кристина Буча, занимающая 70-е место в мировом рейтинге, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0. Она длилась 1 час и 15 минут. В ее ходе Швентек сделала 1 эйс и допустила 3 двойные ошибки. Буча исполнила 1 подачу навылет при 2 двойных ошибках.

Во втором круге, 1 июня, Швентек сыграет с американкой Клэр Лю, находящейся на 102-й строчке в мировой классификации.